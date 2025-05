Un incendio è divampato nella tarda mattinata di oggi nella zona industriale di Porto Torres, dove si è alzata una fitta colonna di fumo, denso e nero, visibile da chilometri di distanza. Le fiamme sono partite da un capannone vicino all'ex stabilimento Safisarda, in prossimità delle vie Pigafetta e Fratelli Vivaldi.

Il sindaco Massimo Mulas ha allertato il Centro Operativo Comunale che è pronto, in caso di necessità, a intervenire con un’eventuale ordinanza sindacale d'emergenza per la chiusura delle finestre e per l'obbligo di rimanere al chiuso. “Atto che – fa sapere – sarà emanato solo se necessario in base alla direzione del vento”.

Sul posto diverse squadre dei vigili del fuoco e le forze dell'ordine. Al momento non si segnalano feriti o intossicati.