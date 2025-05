Ricevute fantasma al distributore e colluttazione: i Carabinieri della Sezione Radiomobile di Cagliari sono intervenuti nelle prime ore della mattinata di oggi, lunedì 5 maggio, presso un'area di servizio in viale Monastir, dove il personale del servizio di emergenza 118 stava assistendo un uomo di 49 anni senza fissa dimora, caduto a terra con una frattura esposta alla gamba destra.

Secondo quanto emerso fino a questo momento, l'uomo, già noto alle forze dell'ordine, avrebbe trascorso la notte all'interno della struttura prendendo i biglietti non erogati lasciati o forse sottratti agli automobilisti dalle colonnine self-service, successivamente presentandosi al cassiere per incassare in contanti le somme corrispondenti.

Il suo piano è stato interrotto quando ha individuato l'auto di un uomo di 35 anni che conosceva. Dopo essere entrato nell'auto presumibilmente per prendere una ricevuta, è stato sorpreso dal proprietario, scatenando una colluttazione che ha portato il trentacinquenne a spingerlo fuori dall'auto, facendolo cadere sull'asfalto e causandogli la grave lesione alla gamba.

I Carabinieri, arrivati sul luogo in pochi minuti grazie alle segnalazioni ricevute alla Centrale Operativa, hanno visionato le registrazioni delle telecamere di sorveglianza e interrogato i presenti, ottenendo prove sufficienti per denunciare il trentacinquenne per lesioni personali gravi e il quarantanovenne per truffa continuata.

Quest'ultimo, dopo le prime cure, è stato trasferito al pronto soccorso dell'ospedale "SS. Trinità", dove rimane sotto osservazione. Le forze dell'ordine continueranno le indagini confrontando i risultati con eventuali segnalazioni simili in città, al fine di ottenere un quadro completo per consentire alla Magistratura di valutare le responsabilità e garantire la sicurezza degli utenti dei servizi pubblici.