La talentuosa giocatrice di pallavolo sarda, Alessia Orro, è stata omaggiata nella serata di ieri, giovedì 25 settembre, a Oristano, con una targa consegnata dall'assessora regionale Ilaria Portas, responsabile delle aree dell'Istruzione Pubblica, Cultura, Sport e Spettacolo.

Alessia Orro, originaria di Narbolia e nominata miglior giocatrice ai recenti Campionati Mondiali di Pallavolo femminile, dove l'Italia ha trionfato in Thailandia, ha partecipato al 3° Torneo internazionale di pallavolo femminile "Sardegna Volleyball Challenge" con il suo nuovo team, il Fenerbahce Istanbul, presso il Palasport di Sa Rodia a Oristano.

La cerimonia di premiazione è avvenuta subito dopo la vittoriosa semifinale disputata dal Fenerbahce Istanbul contro il Panionios Atene, squadra greca partecipante al torneo.

“Oggi, a nome della Regione e di tutta la comunità, ti consegno questo riconoscimento come segno di grande ammirazione – ha detto l’assessora Portas premiando la campionessa del Volley isolano –. Grazie per essere un esempio, per essere una bandiera e un vero orgoglio per la nostra terra e fonte di ispirazione per chiunque creda nella bellezza dei valori dello sport. Grazie Alessia, per quello che sei e per quello che continuerai a regalarci, dentro e fuori dal campo”.