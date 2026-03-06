In occasione della Giornata Internazionale della Donna, che si celebra domenica 8 marzo, la Polizia locale di Sassari ha organizzato un evento per promuovere il rispetto. Dalle ore 9: alle 19:00, agenti saranno presenti presso uno stand nella galleria commerciale Tanit.



L'obiettivo principale dell'iniziativa è quello di sensibilizzare la comunità su tematiche legate alla violenza contro le donne, offrendo materiali informativi e distribuendo segnalibri con i contatti utili per richiedere supporto in caso di bisogno. Inoltre, sarà allestito un albero di mimosa dove sarà possibile lasciare messaggi anonimi riguardanti il tema del rispetto delle donne.



Durante l'evento, verranno proiettati video realizzati negli anni dal Comando della Polizia locale, trattando argomenti delicati come la violenza di genere, il revenge porn, il bullismo e il cyberbullismo.

Gli agenti, esperti in tali tematiche e attivi nelle scuole secondarie di secondo grado, mirano a instaurare un dialogo costruttivo con le nuove generazioni, incoraggiandole a considerare le forze dell'ordine come alleati pronti a offrire supporto e aiuto in situazioni di difficoltà, sia per sé stessi che per gli altri.