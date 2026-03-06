Dopo il grave episodio avvenuto nella serata di ieri, giovedì 5 marzo, il Comune di Orgosolo ha deciso di convocare un Consiglio comunale straordinario per affrontare la situazione dell’ordine pubblico in paese.

Il sindaco Pasquale Mereu ha infatti convocato l’assemblea per oggi, venerdì 6 marzo alle 18:30, nella sala consiliare del Comune, per discutere il clima di crescente preoccupazione legato anche ad altri episodi vandalici registrati negli ultimi tempi.

All’ordine del giorno della seduta straordinaria c’è infatti l’“Esame situazione ordine pubblico alla luce del danneggiamento della vettura di un insegnante e dei continui atti vandalici nei confronti dell’illuminazione pubblica e dell’arredo urbano”.

L'auto della docente di canto crivellata di colpi

La decisione arriva all’indomani dell’episodio che ha profondamente scosso la comunità: l’auto della docente e direttrice di coro Maria Bonaria Monne è stata crivellata di colpi di fucile mentre l’insegnante si trovava all’interno a tenere una lezione di canto, e la sua vettura era parcheggiata all’esterno. Al termine della lezione, l’amara scoperta: l’auto presa di mira come in un tiro al bersaglio.

La lettera delle allieve

Un gesto che ha provocato sconcerto e indignazione tra le allieve della corale femminile, che hanno affidato ai social una lunga lettera pubblicata da Teresa Podda.

"Come corale femminile di Orgosolo vogliamo manifestare il nostro grande sconcerto e dolore per l’accaduto di ieri sera - si legge -. Dopo una notte insonne, trascorsa in un continuo scambio di messaggi, una di noi, ha espresso questo pensiero: 'Avrei provato meno dolore se avessero sparato alla mia macchina, invece che a quella della maestra'. Questo pensiero è diventato il pensiero di tutte, e lo sconcerto, la rabbia e l’indignazione sono cresciuti nel corso dell’intera giornata".

"Abbiamo accolto con grande entusiasmo Maria Bonaria - si legge ancora nella lettera - e con altrettanto entusiasmo, lei si è resa disponibile a iniziare con noi un nuovo progetto, volto a portare bellezza nelle nostre vite e di riflesso, in quella della nostra comunità. Il canto ha questo grande potere. Ma la magia è durata poco. La sua macchina è stata presa di mira come in un tiro a bersaglio ed è stata crivellata di colpi".

"È inutile raccontare lo sconcerto che abbiamo provato davanti alla penosa scena che si è presentata ai nostri occhi all’uscita - si legge ancora -. Il nostro dolore è forte. Amiamo la nostra comunità, che è stata ed è tuttora culla di valori, valori che sempre più spesso vengono imbrattati da chi tenta di togliere luce alle nostre esistenze e di mettere in cattiva luce il nostro paese".

"Ci stringiamo alla nostra maestra, condividiamo il peso e l’ amarezza che lei sente, e speriamo di trovare la grande solidarietà da parte di tutta la comunità, perché solo unendo le forze, possiamo contrastare coloro che minacciano la nostra sicurezza e la nostra serenità - concludono le allieve -. Ricordiamo, a chi ha compiuto questo gesto vile, che questo atto lo ha compiuto verso tutte noi, e ci auguriamo che chi lo ha commesso, non resti impunito. Maria Corda, Jolanda Tuffu, Agnese Filindeu, GiovannaLuisa Sanna, Carla Salaris, Paola Buesca, Teresa Podda, Maria Carmela Pira, Giovanna Pinna, Francesca Tuffu, Tottonia Mesina, Raffaella Deiana, Virginia Brandi".

Primo momento di confronto

Il Consiglio comunale straordinario di questa sera rappresenterà dunque il primo momento istituzionale di confronto dopo l’accaduto, mentre in paese cresce l’attesa per capire quali iniziative verranno messe in campo per tutelare la sicurezza e difendere il tessuto sociale della comunità.