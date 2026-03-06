Tragedia nella giornata di ieri, giovedì 5 marzo, a Olbia, dove Fabio Balzano, 46 anni, di Olbia, sarebbe stato trovato senza vita nella sua auto nel parcheggio dell'ospedale Giovanni Paolo II, dopo che i suoi colleghi si erano preoccupati del fatto che non fosse andato a lavoro e fosse irreperibile da ore.

Il suo corpo sarebbe stato scoperto nel pomeriggio proprio dai colleghi, dopo averlo cercato invano, i quali avrebbero rotto il vetro di un finestrino per accedere all'auto e chiamare il pronto soccorso.

Purtroppo, l'infermiere intervenuto sul posto avrebbe confermato che Balzano era già deceduto da diverse ore probabilmente a causa di un malore. La salma sarebbe stata restituita alla famiglia con l'autorizzazione del magistrato di turno.

Sembrerebbe che Balzano abbia tentato disperatamente di raggiungere il pronto soccorso in una situazione di emergenza, ma purtroppo è arrivato troppo tardi.