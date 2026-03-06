Un sostegno verso i bambini più piccoli e coloro che si dedicano alla loro cura è stato compiuto lo scorso 4 marzo dal club International Inner Wheel di Sassari, che ha offerto due carrelli sanitari alla Struttura complessa di Neonatologia e Terapia Intensiva Neonatale (Tin) dell’Aou di Sassari. Questi strumenti aiuteranno a ottimizzare l'assistenza fornita ai neonati ricoverati.

"Ringraziamo l’Inner Wheel Club di Sassari per l'attenzione rivolta alla nostra Unità Operativa e soprattutto ai nostri piccoli pazienti – ha dichiarato Mariantonia Cossu, direttrice della Neonatologia - Donazioni come questa rappresentano un valido aiuto per il lavoro di tutta l'équipe nel supporto all'assistenza".

I medici impiegheranno i carrelli come ausili per organizzare postazioni di assistenza accanto ai neonati, fornendoli di tutti i dispositivi e presidi indispensabili come farmaci, strumenti e materiali, sempre a portata di mano vicino al paziente. Questa dotazione si rivela particolarmente preziosa in situazioni in cui è essenziale avere attrezzature e materiali prontamente disponibili e ben organizzati per assicurare un'assistenza ottimale.

"C’è una forza straordinaria nelle cure dedicate ai neonati più fragili, ed è a quella forza che oggi vogliamo rendere omaggio con questa donazione. Vogliamo far sentire la nostra vicinanza ai genitori che affrontano momenti di attesa e di speranza. Desideriamo essere un piccolo tassello di quel grande mosaico di cura e di cuore che permette a questi bambini di crescere e tornare a casa. Siamo orgogliosi di sostenere chi protegge la vita nel suo momento più delicato", ha affermato Maria Laura Cossu, presidente dell’International Inner Wheel Club di Sassari.

L'attuazione dell'iniziativa è stata resa possibile grazie alla collaborazione della Struttura Affari Generali, Legali, Comunicazione e Urp presso l'AOU di Sassari, guidata da Marina Iole Crasti. Questa struttura ha supportato l'associazione in tutte le fasi amministrative necessarie per formalizzare la donazione.



La donazione simboleggia un gesto di fiducia e solidarietà verso il lavoro quotidiano dei professionisti del reparto Tin, dove competenza, tecnologia e umanità si fondono ogni giorno per assistere i neonati più vulnerabili e accompagnarli insieme alle loro famiglie lungo un percorso spesso delicato.