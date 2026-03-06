Proseguono senza sosta a Iglesias, nel Sulcis, le ricerche di Giuseppe Congia, l’uomo di 76 anni di cui non si hanno più notizie dallo scorso 2 marzo.

Dalla giornata di ieri, giovedì 5 marzo, sono impegnati nelle operazioni i Vigili del fuoco del Comando di Cagliari, dopo l’attivazione da parte della Prefettura del Piano per la ricerca delle persone scomparse, con il coordinamento operativo affidato proprio ai vigili del fuoco.

È stato istituito un Posto di Comando Avanzato in un’area periferica della città, coordinato dal funzionario di guardia del comando provinciale.

Sul campo stanno operando diverse squadre specializzate: la squadra di pronto intervento del distaccamento dei vigili del fuoco di Iglesias, gli esperti TAS (topografia applicata al soccorso), i piloti SAPR con i droni, le unità cinofile e i team SAF (speleo alpino fluviali) inviati dalla centrale operativa di Cagliari.

Alle ricerche collaborano anche le Forze dell’Ordine e le squadre di volontari del Soccorso Alpino e Speleologico della Sardegna.

In questa prima fase le operazioni si stanno concentrando nell’area della diga di Punta Gennarta, lungo la strada che dal cinema conduce verso le campagne di Emmaus e Marganai.

La famiglia segue con apprensione le operazioni. La figlia Nicoletta ha voluto ringraziare tutti i soccorritori: "Ringraziamo tutte le forze in campo e i volontari che stanno facendo un lavoro encomiabile".

Le ricerche proseguiranno anche nelle prossime ore con l’obiettivo di individuare l’uomo e ricostruire i suoi ultimi spostamenti.