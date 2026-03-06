Incidente mortale questa mattina lungo la Strada Statale 196, nel territorio di Villasor, dove due veicoli sono stati coinvolti in un violento scontro frontale.



Secondo le prime informazioni fornite dai Carabinieri, l'incidente ha coinvolto un'auto Smart guidata da un uomo di 40 anni, Salvatore Murru, e un furgoncino guidato da un uomo anziano. L'impatto è stato così grave che è stato necessario attivare immediatamente i soccorsi.



Entrambi i conducenti, gravemente feriti sono stati trasportati d'urgenza negli ospedali di Cagliari: l'uomo anziano è stato portato al Policlinico, mentre il quarantenne è stato ricoverato all'ospedale "Brotzu". Nonostante gli sforzi del personale medico, il 40enne Salvatore Murru è purtroppo deceduto poco dopo il ricovero a causa delle gravi lesioni riportate nell'incidente.



I Carabinieri stanno attualmente svolgendo indagini tecniche per comprendere le cause e la dinamica dell'accaduto, mentre gestiscono il traffico per garantire la sicurezza durante le operazioni di soccorso.

