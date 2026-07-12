Un cittadino straniero 33enne è stato denunciato dalla Polizia di Stato a Sassari per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

L’intervento è stato eseguito dagli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico della Questura di Sassari nell’ambito dei servizi straordinari di controllo del territorio ad alto impatto predisposti nel centro storico.

Il controllo è scattato tra via La Marmora e via Abbadu, dove i poliziotti della Squadra Volante hanno notato l’uomo assumere un atteggiamento sospetto. Alla vista degli agenti il 33enne ha tentato di fuggire, ma è stato raggiunto e bloccato dopo un breve inseguimento.

Durante la perquisizione personale sono state trovate quattro dosi di cocaina già confezionate, ritenute destinate allo spaccio. Gli accertamenti sono poi proseguiti nell’abitazione dell’uomo, dove gli agenti hanno sequestrato un bilancino di precisione, denaro contante in banconote di piccolo taglio, materiale per il confezionamento delle dosi e una modica quantità di hashish.

Al termine delle operazioni, il 33enne è stato accompagnato in Questura per l’identificazione e il fotosegnalamento, quindi denunciato all’Autorità giudiziaria per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.