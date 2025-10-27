È stato sorpreso a giocare in una ricevitoria, violando gli arresti domiciliari, e così è stato arrestato dai Carabinieri e trasferito in carcere: è accaduto durante la sera di venerdì 24 ottobre a Olmedo.

L'uomo era stato arrestato la settimana scorsa dai Carabinieri di Alghero con l'accusa di minacce di morte con pistola illegale rivolte a un commerciante. La Centrale Operativa aveva ricevuto una segnalazione da un tabaccaio di Ittiri che avrebbe subito minacce da un uomo che si sentiva truffato per non essere riuscito a pagare una giocata al lotto con il suo bancomat.

L'uomo è stato trovato vicino alla sua abitazione a Olmedo, dove, durante una perquisizione dettagliata, i Carabinieri hanno scoperto che possedeva illegalmente numerose munizioni e armi non regolari, portando al suo arresto. Dopo una udienza al Tribunale di Sassari, l'uomo era stato posto agli arresti domiciliari, ma è stato sorpreso mentre giocava in una ricevitoria, violando così le restrizioni imposte.

Di conseguenza, l'Autorità Giudiziaria ha deciso di sostituire gli arresti domiciliari con la reclusione in carcere, trasferendo l'uomo presso la Casa Circondariale di Sassari Bancali.