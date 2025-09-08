Paura ad Alghero nella serata di ieri, domenica 7 settembre, intorno alle 19:45, quando c'è stata un'esplosione seguita da un incendio in un locale in Via Manno, vicino alla Cattedrale. A causa dell'accaduto, i cui motivi sono ancora oggetto di indagine da parte delle autorità, diverse persone sono state coinvolte nell'esplosione, ma prontamente soccorse e trasportate in ospedale.

Intervento immediato dei Vigili del fuoco di Alghero, che hanno provveduto a domare e spegnere le fiamme che avevano raggiunto la cucina, e a rimuovere le bombole restanti per prevenire ulteriori esplosioni.

Sul luogo dell'incidente erano presenti anche il servizio medico d'urgenza 118 e la Polizia Locale.