C'è una stella che brille lucente nella spedizione iridata dell'Italvolley guidata da Velasco: è Alessia Orro, da Narbolia alla conquista del mondo. Le ragazze italiane sempre più nella storia: dopo le due Nations League consecutive e le Olimpiadi, arriva anche il trionfo al Mondiale.

La finale con la Turchia, combattuta fino all'ultima e vinta 3-2 dalle azzurre al tie break, ha coronato un percorso pressoché perfetto. In semifinale era toccato al Brasile, e neanche le turche sono riuscite a fermare le ragazze di Velasco, che sembrano aver raggiunto un livello al momento impareggiabile.

Il Mondiale di volley torna così in Italia dopo 23 anni. Per la pallavolista sarda, poi, arriva anche la soddisfazione personale: non solo il titolo di miglior palleggiatrice, ma anche quello di Mvp del torneo. Un'ulteriore conferma del livello raggiunto dalla 27enne, ormai nell'élite del volley mondiale.

Tutta la sua gioia in poche parole: "Siamo campionesse del mondo!", commenta entusiasta. "Eravamo stanche, un po' disconnesse - aggiunge - chiudiamo in bellezza questa estate, non poteva finire meglio. Non ho ancora realizzato, come quando abbiamo vinto le Olimpiadi. Sono tanto orgogliosa di queste ragazze. Nonostante le difficoltà abbiamo vinto. Siamo fenomenali".