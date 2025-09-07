Il territorio di Pattada è ancora alle prese con le fiamme: un incendio è divampato questa sera in località "Giolti", interessando un'area che arriva sino a Biduvè.

Sul posto stanno intervenendo tre mezzi della compagnia barracellare, che hanno avviato le operazioni di spegnimento. Gli operatori, tempestivamente intervenuti, hanno contrastato l'avanzata delle fiamme.

L'incendio è stato domato. A supporto dei barracelli sono sopraggiunti i Vigili del Fuoco di Ozieri, che insieme a loro stanno procedendo con le operazioni di bonifica.