Giornata di festa a Santa Maria Navarrese, nel Comune di Baunei, dove la comunità si è stretta intorno a Zia Antonietta Contiero per celebrare i suoi 100 anni. La centenaria, originaria di Tonara, ha tagliato l’importante traguardo circondata dall’affetto dei suoi familiari e di tanti compaesani che hanno voluto partecipare a questo momento speciale.

Al termine della messa nella chiesa di Santa Maria, la comunità ha rivolto un caloroso augurio a Zia Antonietta, testimone vivente di un secolo di storia e custode di ricordi e tradizioni. A renderle omaggio è stato anche il sindaco di Tonara, Pierpaolo Sau, che ha voluto far sentire la vicinanza del paese d’origine in una giornata tanto significativa.

Un compleanno che non è solo un traguardo personale, ma anche un momento di condivisione collettiva, capace di rafforzare il senso di comunità e di ricordare l’importanza degli anziani come radici e memoria storica del territorio.