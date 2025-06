Le immagini parlano da sole. Nel video i Vigili del Fuoco sono ripresi durante le delicate operazioni di messa in sicurezza dell’area coinvolta dalla violenta esplosione che questa mattina ha sventrato una palazzina a Sassari, all’angolo tra via Principessa Maria e via Don Minzoni.

L’intervento è iniziato poco prima delle 12:30, quando una chiamata segnalava un forte odore di gas provenire dall’edificio. I vigili del fuoco erano appena arrivati sul posto quando si è verificata l’esplosione, che ha distrutto il tetto e parte delle mura esterne della mansarda, scaraventando detriti in strada e danneggiando diverse auto in sosta.

Subito dopo lo scoppio sono giunti sul posto anche polizia, vigili urbani, ambulanze del 118, unità cinofile e specialisti USAR per la ricerca di eventuali dispersi. Presente anche il sindaco di Sassari, Giuseppe Mascia, che ha voluto constatare di persona la gravità dell’accaduto.

Nelle immagini si vede il lavoro incessante dei vigili del fuoco, che hanno prima domato le fiamme e poi avviato la ricognizione all’interno dello stabile. Proprio lì, nella cucina dell’appartamento al secondo piano, è stato trovato un uomo vivo, ma in condizioni gravissime. Rimasto sotto le macerie della mansarda esplosa, ha riportato ustioni e contusioni molto gravi. È stato soccorso e trasportato d’urgenza in ospedale. Secondo i primi riscontri, a causare l’esplosione sarebbe stata una bombola del gas.

