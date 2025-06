I Carabinieri del Comando Provinciale di Cagliari hanno intensificato i controlli sul territorio, denunciando due uomini per reati contro il patrimonio e violazioni al Codice della Strada.

A Cagliari, un uomo sottoposto all’obbligo di dimora in un comune dell’Oristanese è stato denunciato per furto aggravato e inosservanza di provvedimento dell’autorità. L’uomo è stato individuato come presunto autore del furto di uno zaino contenente effetti personali e denaro, asportato da un’autovettura parcheggiata nel centro cittadino. Le indagini hanno permesso il suo rintraccio e la segnalazione all’Autorità Giudiziaria.

A Sestu, invece, nella notte, un altro uomo è stato deferito per rifiuto di sottoporsi all’accertamento dello stato psicofisico da sostanze stupefacenti. A seguito di un incidente stradale senza feriti, è stato anche segnalato come assuntore e denunciato per porto abusivo di armi o oggetti atti ad offendere. Durante la perquisizione sono stati trovati un coltello a serramanico e una modica quantità di sostanza stupefacente.

Le operazioni testimoniano l’impegno dei Carabinieri nella lotta ai reati e nella sicurezza stradale, garantendo il rispetto delle norme e la tutela della comunità.