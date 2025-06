Nella notte tra sabato e domenica, venti Carabinieri della Compagnia di Siniscola hanno svolto un controllo straordinario del territorio nei Comuni di San Teodoro e Budoni, per prevenire le cosiddette “stragi del sabato sera” legate all’abuso di alcol e droghe alla guida.

I militari hanno allestito posti di blocco sulle principali arterie stradali, incluso un controllo prolungato sulla SS131 DCN in direzione Olbia, identificando oltre 70 conducenti. Quattro persone sono state denunciate per guida in stato d’ebbrezza, con tasso alcolemico superiore ai limiti di legge, mentre altre dieci sono state sanzionate amministrativamente per valori compresi tra 0,5 e 0,8 g/l. In un caso, nessuno dei componenti di una comitiva era in grado di guidare per aver assunto alcolici poco prima.

Controlli anche nei pressi di discoteche e luoghi affollati per prevenire violenze e consumo di stupefacenti: due persone sono state denunciate per porto ingiustificato di coltelli a serramanico.

Nella rete dei controlli è finito anche un 29enne denunciato per evasione, trovato fuori casa nonostante fosse ai domiciliari, e nove maggiorenni segnalati al Prefetto per uso personale di marijuana, hashish e cocaina.

«È estremamente pericoloso portare coltelli in luoghi pubblici», ricorda il Comando Provinciale di Nuoro, che invita a «designare sempre un conducente sobrio per garantire la sicurezza». I controlli proseguiranno per tutta l’estate, anche con test salivari per rilevare droghe.