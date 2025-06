Aveva trasformato il proprio appartamento, nel quartiere Monte Rosello a Sassari, in una centrale dello spaccio di droga.

I carabinieri hanno arrestato un uomo, su cui indagavano da qualche tempo, avendo notato un continuo andirivieni di tossicodipendenti dalla sua casa.

Venerdì i carabinieri della sezione operativa della Compagnia di Sassari, dopo avere fermato un acquirente con la droga appena comprata, hanno perquisito l'appartamento e trovato 82 grammi di eroina nascosta nel sottofondo di un vaso da giardino, una fiala di metadone, due bilancini di precisione, una carabina priva del tappo rosso, un caricabatterie appositamente modificato per celare sostanze stupefacenti, vario materiale da taglio, due taccuini in cui sono annotati gli importi ricevuti e 3.693 euro in contanti.

La droga, la carabina, il denaro e il resto del materiale trovato sono stati sequestrati e l'uomo è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.