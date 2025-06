“Il nuovo campione del mondo di Muay Thai della categoria 55 kg è Gabriel Zoroddu. Nule con i propri figli cresce sempre di più nello sport, congratulazioni Gabriel che sia solo il primo di grandi traguardi”. Così il sindaco di Nule, Antonio Giuseppe Mellino, celebra sui social la vittoria del giovane atleta, che porta in alto il nome del paese conquistando un titolo mondiale nella disciplina tailandese della Muay Thai.

Un risultato che riempie d’orgoglio la comunità, frutto di impegno, sacrificio e passione. Per Zoroddu si tratta di un traguardo importante, che potrebbe segnare l’inizio di una carriera ricca di successi.

Le parole del sindaco sottolineano il valore educativo e sociale dello sport, capace di far crescere una comunità attraverso i risultati dei suoi talenti: “Nule con i propri figli cresce sempre di più nello sport”.

La vittoria di Gabriel diventa così non solo un titolo individuale, ma un simbolo di speranza e determinazione per tutti i giovani del territorio, esempio concreto di come la costanza e l’impegno possano trasformarsi in grandi conquiste.