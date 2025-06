In merito ai disagi verificatisi ieri all’aeroporto di Linate, dove centinaia di passeggeri diretti verso la Sardegna sono rimasti bloccati per cancellazioni e ritardi, l’assessora regionale dei Trasporti Barbara Manca ha spiegato: “Ci siamo immediatamente attivati per comprendere le cause dei disservizi e sollecitare la massima attenzione alla gestione dei passeggeri coinvolti. Ci auguriamo che le riprotezioni e le soluzioni necessarie siano completate entro la giornata odierna”.

Manca ha evidenziato come una delle criticità principali sia stata “la gestione della comunicazione: i passeggeri, soprattutto in un contesto di servizio pubblico, devono essere informati tempestivamente in caso di cancellazioni o ritardi rilevanti. È fondamentale che la compagnia mantenga un contatto diretto e costante con i viaggiatori per comunicare in modo chiaro le soluzioni alternative. Allo stesso tempo, è indispensabile che anche la Regione venga informata con tempestività”.

Secondo l’assessora, i disagi “sono riconducibili a gravi problemi informatici che hanno colpito il sistema aeroportuale del nord Italia”, aggravati dall’alta affluenza estiva. “Ancora una volta – ha detto – è emersa la fragilità di un sistema nazionale che, soprattutto nei fine settimana estivi, fatica a garantire la regolarità dei collegamenti. In un contesto insulare come quello sardo, queste inefficienze generano un impatto ancora più critico”.

È previsto un incontro con la compagnia per affrontare le criticità: “Continueremo a vigilare e a rafforzare ogni strumento utile per tutelare i viaggiatori e garantire il diritto alla mobilità”.