Dopo una incessante notte di ricerche, è stato ritrovato sano e salvo Paolo Boi, il 75enne scomparso ieri da Siurgus Donigala.

Come confermato dai familiari, sui social era partita una grande catena di solidarietà e in tanti avevano condiviso l'appello per agevolare le ricerche, andate avanti per diverse ore sino al lieto fine. Determinante anche la partecipazione di diversi volontari.