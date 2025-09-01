Un uomo di 65 anni è morto a Castelfiorentino, in provincia di Firenze, dopo essere stato colpito da un fulmine mentre si trovava all'aperto per dare da mangiare al suo cane.

Secondo le prime informazioni, riportate da Tg Com 24, il fulmine avrebbe prima colpito un filo di ferro usato per stendere i panni e poi la ciotola in metallo del cibo per il cane, provocando il tragico incidente. Il 65enne è stato trovato riverso a terra nel giardino di casa da una vicina che ha subito chiamato aiuto.

Sul luogo sono intervenuti il personale del 118 e i carabinieri, mentre la procura ha disposto un'autopsia per determinare con precisione la causa del decesso dell'uomo. Il medico legale ha individuato una lesione, il punto in cui il fulmine ha colpito, ma non è stato trovato il punto di uscita, il che ha sollevato la necessità di ulteriori indagini. Nonostante ciò, sembra che non ci siano dubbi sulla natura tragica dell'accaduto.