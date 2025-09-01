Undici persone sono rimaste intossicate dopo aver consumato il pranzo presso un bar-ristorante nel cuore di Cagliari. Secondo le prime informazioni, si tratterebbe di lavoratori che si stavano godendo la pausa pranzo.

Tutti loro avevano mangiato una pietanza a base di tonno, e poco dopo hanno cominciato a sentirsi male in momenti diversi, con sintomi come nausea e mal di stomaco per la maggior parte delle vittime, mentre alcune hanno manifestato una reazione allergica con eruzioni cutanee.

Il servizio di emergenza 118 è intervenuto sul posto e ha trasportato 10 dei malcapitati al pronto soccorso, mentre l'undicesima persona si è recata autonomamente in ospedale.

Le forze dell'ordine locali, tra cui i Carabinieri del comando provinciale di Cagliari e i militari del Nas, hanno avviato le indagini per determinare la causa dell'intossicazione. Fortunatamente, le condizioni degli intossicati non sono considerate gravi.

Secondo le prime informazioni, 10 dei 11 individui intossicati sono stati trasportati all'ospedale Brotzu di Cagliari, ma potrebbero emergere ulteriori casi non ancora confermati ufficialmente, con alcuni pazienti inviati all'ospedale SS. Trinità della ASL di Cagliari tramite il servizio di emergenza 118.

I CASI SALGONO A 13

Sono salite a 13 le persone che si sono recate ai pronto soccorso di Cagliari dopo aver consumato tonno in un bar-ristorante del centro durante la pausa pranzo. Secondo quanto emerso da un'indagine negli ospedali locali, attualmente dieci persone sono state trasportate al Brotzu dal 118, mentre le restanti tre sono state portate al SS.Trinità. Al momento, due di loro hanno già ricevuto dimissione dall'ospedale.

Intanto i carabinieri del Comando provinciale di Cagliari, intervenuti anche con il supporto del Nas, fanno sapere che i militari "hanno effettuato un accesso ispettivo presso il risto-bar interessato, e stanno, in questo momento acquisendo gli elementi utili alla ricostruzione della vicenda e avviando le verifiche sulla provenienza e conservazione degli alimenti. Le indagini sono tuttora in corso per accertare le cause precise dell'episodio".