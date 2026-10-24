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Paura ad Alghero dove, durante la mattinata di oggi, 24 ottobre 2026, intorno alle 9, la fuga di gas in strada vicinale di Garrone, ha fatto intervenire la squadra dei Vigili del fuoco del distaccamento di Alghero.
Giunti sul posto, gli operatori hanno individuato la perdita attraverso la strumentazione in dotazione, accertando che proveniva da un serbatoio interrato di gas di petrolio liquefatto (GPL).
A seguito della segnalazione alla Sala operativa, è stata inviata anche la squadra NBCR, specializzata negli interventi che coinvolgono rischi nucleari, biologici, chimici e radiologici, con le attrezzature necessarie per mettere in sicurezza i contenitori di GPL.
Predisposti i dispositivi e le attrezzature, i Vigili del fuoco hanno avviato le operazioni di bonifica, procedendo alla combustione controllata del gas attraverso una torcia.
Nel frattempo, è stata informata la ditta fornitrice, che provvederà al ripristino del serbatoio.
Non si registrano feriti.