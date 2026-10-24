Fine settimana all’insegna della variabilità sull’Italia, con piogge sparse, nevicate sulle Alpi e un generale calo delle temperature. Il passaggio di una perturbazione atlantica porterà instabilità soprattutto nella giornata di oggi, sabato 24 ottobre 2026, accompagnata da una decisa intensificazione dei venti settentrionali. È quanto emerge dalle previsioni di Lorenzo Tedici, meteorologo responsabile media de iLMeteo.it.

Le precipitazioni interesseranno inizialmente il Triveneto e le regioni centrali, per poi estendersi verso il Sud, in particolare Abruzzo, Molise e Puglia settentrionale. Fenomeni più deboli sono attesi anche nel Lazio, in Campania, sulla Calabria tirrenica e in Sicilia.

L’ingresso di aria fredda in quota favorirà nevicate lungo l’arco alpino centro-orientale e nell’area del Monte Bianco, con fiocchi fino a circa 1.400 metri di altitudine.

A caratterizzare la giornata saranno anche i venti intensi di maestrale su Sardegna, Sicilia e bacini tirrenici centro-meridionali. I mari risulteranno molto mossi, mentre le temperature massime subiranno una flessione, soprattutto al Centro-Sud.

Per la giornata di domani, domenica 25 ottobre 2026, è previsto un graduale miglioramento delle condizioni atmosferiche su gran parte della Penisola. Faranno eccezione i versanti ionici, dove potranno persistere deboli precipitazioni. Le temperature sono attese in ulteriore diminuzione.

La svolta è prevista all’inizio della prossima settimana, quando il ritorno dell’anticiclone favorirà condizioni meteorologiche più stabili su gran parte d’Italia. Il miglioramento sarà accompagnato da un graduale aumento delle temperature, dopo il passaggio perturbato del fine settimana.

LE PREVISIONI DI ARPAS SARDEGNA

Previsioni per la serata d oggi, sabato 24 ottobre

Cielo prevalentemente velato con aumento della copertura nuvolosa in serata.

Venti: moderati da Ovest Nord-Ovest, forti sulle coste e sui crinali. Rinforzi sino a burrasca sulle coste della Gallura, sul golfo di Orosei e sui crinali orientali. Attenuazione della ventilazione in serata.

Mari: molto mossi, mossi sulla costa orientale; agitati sul settore settentrionale nelle ore centrali della giornata.

Previsioni per la giornata di domani, domenica 25 ottobre

Cielo prevalentemente nuvoloso con qualche pioggia debole e isolata sul settore occidentale nella prima parte della giornata.

Temperature: senza variazioni di rilievo in entrambi i valori.

Venti: deboli o moderati in prevalenza dai quadranti occidentali, localmente forti sulle coste settentrionali e meridionali. Attenuazione in serata.

Mari: molto mossi, mossi sul settore orientale.

Previsioni per la giornata di lunedì 26 ottobre

Cielo prevalentemente nuvoloso con progressiva riduzione della nuvolosità nella seconda parte della giornata.

Temperature: in lieve aumento in entrambi i valori.

Venti: deboli o moderati in prevalenza da Nord-Ovest, in attenuazione dal pomeriggio.

Mari: molto mossi, mossi sul settore orientale.

Tendenza per i giorni successivi

Le giornate di martedì e mercoledì saranno caratterizzate da cielo sereno con presenza di foschie o nebbie nottetempo e al primo mattino. Le temperature minime tenderanno a un moderato calo martedì, mentre per mercoledì si prevedono stazionarie; stazionari i valori massimi in entrambe le giornate. I venti soffieranno deboli variabili. I mari mossi con moto ondoso in progressiva attenuazione.