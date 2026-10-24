San Nicolò d’Arcidano

San Nicolò d’Arcidano, il Progetto Folk chiude con il canto a chitarra e i gruppi tradizionali: sabato la serata finale

Sabato 24 ottobre in Piazza Roma l’appuntamento con Tino Bazzoni e Gianni Denanni, accompagnati da Nino Manca e Davide Caddeo. A seguire le esibizioni dei gruppi folkloristici e Armonias de Ballu. Gigliola Zedda: "Il folklore deve essere un’occasione di condivisione"