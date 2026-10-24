Controlli straordinari della Polizia di Stato nella zona di Predda Niedda, a Sassari, dove un’operazione ad “Alto Impatto” ha portato all’arresto di un giovane tunisino di 28 anni, trovato in possesso di circa 200 grammi di hashish. Durante l'intervento sono stati inoltre sequestrati altri 100 grammi della stessa sostanza, rinvenuti negli spazi comuni della struttura, e numerosi coltelli a serramanico del tipo proibito.

La vicenda è avvenuta nella mattinata di ieri, venerdì 23 ottobre 2026, nell’ambito di un’operazione coordinata dalla Squadra Mobile di Sassari, con il supporto delle unità cinofile, del Reparto Mobile di Cagliari e del Reparto Prevenzione Crimine Sardegna.

I controlli hanno interessato uno dei centri di accoglienza straordinaria per stranieri presenti in città.

Durante le verifiche, gli agenti hanno trovato il giovane tunisino in possesso di circa 200 grammi di hashish, sostanza che, secondo quanto riferito dalla Polizia, sarebbe stata destinata alle piazze di spaccio cittadine. A rafforzare questa ipotesi, il rinvenimento di un bilancino di precisione e di materiale utilizzato per il confezionamento delle dosi.

Ulteriore sostanza stupefacente dello stesso tipo è stata individuata negli spazi comuni del centro, portando il quantitativo complessivamente sequestrato a circa 300 grammi.

Nel corso dell’operazione sono stati inoltre recuperati numerosi coltelli a serramanico appartenenti alla tipologia vietata. Altre cinque persone ospiti della struttura sono state segnalate.