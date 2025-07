In un momento critico di scarsità di sangue, la Polizia locale si è distinta nuovamente per la sua partecipazione attiva sia nella sensibilizzazione sull'importanza della donazione del sangue che nell'effettuare donazioni concrete.

Oggi, mercoledì 9 luglio, circa trenta agenti del Comando di via Carlo Felice hanno risposto alla chiamata dell'Avis provinciale per donare sangue. Il sindaco di Sassari, Giuseppe Mascia, ha sottolineato l'importanza di questo gesto, supportando la struttura sanitaria che affronta gravi problemi di approvvigionamento di plasma, fondamentale per le trasfusioni a pazienti con talassemia, patologie oncologiche e per interventi chirurgici. Gli agenti, posizionati davanti al Comando in un'autoemoteca, hanno atteso il proprio turno per compiere questa azione significativa fortemente voluta dal Corpo di Polizia locale.

La carenza di donatori rappresenta una sfida sempre più critica che potrebbe mettere a rischio l'assistenza medica. Questa giornata di donazione fa parte di un calendario regolare di iniziative promosse dal personale del Comando per garantire un supporto costante durante tutto l'anno. La collaborazione diretta tra la Polizia locale e il Servizio Trasfusionale aziendale dell'Azienda ospedaliero-universitaria permette di rispondere prontamente alle crescenti richieste dovute alla mancanza di donatori.

Per coloro che desiderano donare, è possibile prenotarsi contattando il Servizio Trasfusionale al Palazzo Rosa, via Monte Grappa 82, ai numeri 0792061461-496 (dalle 8 alle 14), 0792061625 (dalle 15 alle 18.30), oppure presso l'Avis comunale di Sassari, via Cesare Pavese 1, ai numeri 079252577 (dalle 8 alle 12) o 3701434967 (dalle 13 alle 20).