Un messaggio che viene da lontano, nel tempo e nel cuore della nostra terra. Avis Regionale Sardegna lancia una nuova campagna di sensibilizzazione che vede protagonisti i centenari dell’Isola: simboli di longevità, di saggezza e di valori che attraversano le generazioni.

La prima testimonianza arriva dall’Ogliastra, terra nota per l’eccezionale numero di persone ultracentenarie. A Osini, il giornalista Roberto Tangianu ha incontrato la signora Battistina Piras, 105 anni compiuti, una delle donne più longeve della Sardegna. Con straordinaria lucidità e dolcezza, la signora Battistina ha accettato di essere il volto del primo video-spot della campagna, lanciando un appello semplice ma potente: “Donare il sangue è vita”.

“Abbiamo scelto di partire da chi, più di tutti, rappresenta la forza e la bellezza della vita – spiega il presidente di Avis Regionale Sardegna, Vincenzo Dore –. In una terra come la nostra, in cui la longevità è patrimonio identitario, abbiamo voluto che fossero proprio i centenari a ricordarci quanto sia importante il dono del sangue, un gesto che può salvare vite ogni giorno”.

Il progetto prevede la realizzazione di una serie di contenuti video e fotografici che, attraverso le parole e i volti dei centenari, raccontano l’importanza della solidarietà e della responsabilità civica. Una campagna emozionante, che intende parlare soprattutto ai più giovani, perché siano ispirati da chi ha attraversato più di un secolo di storia e ha ancora qualcosa da insegnare.

In un momento in cui la raccolta di sangue è fondamentale, soprattutto nel periodo estivo, Avis Sardegna continua a impegnarsi per sensibilizzare la popolazione, con campagne innovative che uniscono tradizione e attualità, memoria e futuro.