L'associazione 'Donatorinati', formata da Donatori e Volontari del Personale della Polizia di Stato, si impegna in tutta Italia in occasione della Giornata Mondiale del Donatore di Sangue. In diversi luoghi del Paese si sono svolte iniziative significative per promuovere la donazione di sangue.

A Roma, gli allievi Vice Ispettori della Scuola di Polizia di Nettuno hanno donato il sangue presso l'Ifo Regina Elena, arrivando all'ospedale a bordo di pullman della Polizia di Stato. A Firenze, al Family Center del Meyer, è stata organizzata un'iniziativa di donazione di sangue con la partecipazione della Direzione del Meyer, dell'imam di Firenze Izzedin Elzir, del Rabbino Capo di Firenze Gadi Piperno e dell'Abate di San Miniato al Monte don Bernardo Gianni. In Campania, diverse date sono state dedicate alla donazione del sangue, coinvolgendo anche il Reparto Mobile a S.Arpino.

In Piemonte, a Torino, è stata organizzata una donazione presso la stazione di Porta Susa, mentre in Sardegna ad Alghero si è tenuta una donazione di sangue in collaborazione con Avis e numerosi giovani volontari. A Cesena, la "Camminata Insieme" ha rappresentato un'opportunità per sensibilizzare i cittadini sull'importanza della donazione del sangue. Nella provincia di Imperia, in Liguria, DonatoriNati ha promosso una settimana di raccolta straordinaria di sangue nelle sedi di Imperia, Sanremo e Ventimiglia. A Pescara, un gazebo informativo presso la Questura ha registrato la partecipazione di cittadini e istituzioni. A Brescia, gli allievi agenti del 229° Corso hanno donato il sangue presso la sede provinciale di Avis. Infine, in Calabria, DonatoriNati ha organizzato una raccolta di sangue presso il Centro trasfusionale del Presidio Ospedaliero "Giovanni Paolo II" di Lamezia Terme.

"Il nostro obiettivo - afferma il Presidente Nazionale Donatorinati Claudio Saltari - è quello di diffondere tra i giovani l'importanza delle donazioni periodiche di sangue e plasma. Lo nostro slogan di quest'anno 'Nessuno si salva da solo' racchiude il nostro operato quotidiano e la rotta per il nostro futuro: la generosità è un valore inestimabile che dobbiamo trasmettere alle future generazioni che iniziano a seguire sempre più il nostro modus operandi. Quotidianamente i DonatoriNati della Polizia di Stato e dei Vigili del Fuoco sono impegnati per raggiungere i giovani nelle scuole di ogni ordine e grado, nelle università e nelle Istituzioni, portando il proprio contributo nella costruzione di una coscienza civica condivisa".