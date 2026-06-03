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Disaronno group ha perfezionato il closing per l'acquisizione del 100% di Amaro Averna e Zedda Piras, precedentemente appartenuti a Campari.
L'operazione, il cui accordo era stato sottoscritto lo scorso dicembre 2025, si concretizza attraverso la costituzione della Newco Meridia con sede a Sassari la cui governance vede il passaggio da Campari Group a Disaronno Group.
I dipendenti dei due stabilimenti rispettivamente in Sicilia e in Sardegna, undici in totale, sono tutti stati assorbiti da parte di Meridia. L'annuncio del closing arriva a pochi giorni della comunicazione da parte del Gruppo del proprio rebranding in Disaronno Group che segna un'evoluzione volta a rafforzare il posizionamento globale.
"Questa operazione rappresenta un passo fondamentale nel nostro piano di crescita e ci consente di arricchire strategicamente il nostro portfolio a livello internazionale rafforzando significativamente, grazie ad Amaro Averna, la nostra posizione in tre dei nostri mercati prioritari: Stati Uniti, Germania ed Italia. In questo contesto, per Zedda Piras l'obiettivo è il consolidamento della presenza sul mercato italiano", afferma Marco Ferrari, ceo di Disaronno Group.