Si è svolto ieri mattina, lunedì 28 luglio, a Ozieri, un convegno organizzato dalla Cia per discutere della dermatite nodulare bovina in Sardegna.

Tra i relatori presenti vi erano la dottoressa Daniela Mulas dell'Assessorato alla Sanità, la dottoressa Simonetta Cherchi dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sardegna, e i dottori Giuseppe Bitti e Antonio Satta della Asl, i quali hanno fornito dettagli sul quadro attuale della malattia e sulle misure previste per contrastarne la diffusione in Sardegna.

La Cia ha sottolineato l'importanza di diffondere informazioni in modo capillare, incoraggiando le autorità competenti a organizzare ulteriori eventi pubblici informativi. È stata evidenziata inoltre l'urgenza di agire prontamente per consentire il movimento degli animali, al fine di evitare abbattimenti su larga scala. La Cia ha richiesto un impegno trasversale da parte di tutti i rappresentanti della politica per sostenere gli allevatori sia dal punto di vista economico che nella tutela complessiva del settore.

Durante l'incontro, hanno preso la parola il Presidente Cia Nord Sardegna Michele Orecchioni, il Direttore Francesco Uras e il Direttore Regionale Alessandro Vacca. Inoltre, il sindaco di Ozieri Marco Peralta è intervenuto per salutare l'assemblea.