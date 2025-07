"Gli allevatori sardi in queste ore mi scrivono e mi chiedono di difendere le loro mucche che a breve verranno uccise, su decisione dell’Autorità, perché colpite da una malattia". Così in un posto su Facebook l'animalista Enrico Rizzi. Oggi che il comparto dell'allevamento in Sardegna rischia una nuova battuta d'arresto a causa della dermatite bovina, Rizzi interviene ancora una volta in aperta polemica con i pastori sardi dopo l'aspro dibattito dei mesi scorsi legato al'utilizzo di animali nei festeggiamenti di carnevale in Barbagia.

"SCORDATEVI IL MIO SOSTEGNO"

"Poverini – aggiunge infatti Rizzi –, sono dispiaciuti per i loro animali che se uccisi dalle autorità non frutteranno ovviamente denaro. Invece senza il virus infettivo, le mucche tra le vostre mani sarebbero morte di vecchiaia, vero?".

"Scordatevi il mio sostegno – rincara la dose l'animalista –. Se una mucca muore perché uccisa dentro il vostro allevamento o all’interno di un mattatoio, per me non fa differenza. E non fa differenza neanche al povero animale. Quando comincerete a capire che nel Terzo Millennio non c’è più spazio per gli allevamenti di animali e che le vostre aziende vanno riconvertite, magari commerciando carne vegetal stampata in 3D come questa, di altissima qualità, allora potremmo (forse) riparlarne".

"TODDE PEGGIOR RAPPRESENTANTE DEL M5S"

Poche ore più tardi, ricondividendo un articolo che riporta l'invito rivolto dalla governatrice sarda Alessandra Todde agli operatori di settore affinché diano sostegno e proteggano gli allevatori, Rizzi insiste. "Notate le differenze. Alessandra Todde non si smentisce! D’altronde cosa dobbiamo pensare davanti ad una presidente di Regione (spero ancora per molto poco) che non ha speso mezza parola per la vergogna che hanno fatto nei mesi scorsi durante il carnevale utilizzando animali morti?".

"Nel 2025 con il mondo che non respira più, intossicato dagli allevamenti, questa signora non ha altre parole da dire che non le solite frasette in perfetto stile politichese. Todde, una delle peggiori rappresentanti politiche del M5S che spero venga messa alla porta quanto prima", conclude Rizzi.