Una serata da ricordare per Morena Medda, giovane toelettatrice di Nuraminis, che ha conquistato un premio di 50mila euro nella puntata di ieri di Affari Tuoi. Ad accompagnarla nell’emozionante avventura televisiva, la sorella Tamara, studentessa universitaria, con cui ha condiviso ogni scelta e ogni momento di tensione.

Un inizio difficile, poi la svolta

La partita è partita in salita: tra i primi pacchi aperti c’erano somme importanti, come 100mila e 300mila euro, mettendo subito alla prova il sangue freddo di Morena. Ma la giovane concorrente, che aveva pescato il pacco numero 9, non si è lasciata scoraggiare, mantenendo calma e determinazione.

Uno dei momenti più decisivi è arrivato quando il Dottore le ha offerto la possibilità di cambiare il pacco. Davanti a Morena il tabellone con tre blu: 0, 75 e 100 euro. Un solo rosso: 50 mila euro.

Dopo un rapido confronto con la sorella, Morena ha deciso di accettare lo scambio, scegliendo il numero 4, considerato da sempre il suo portafortuna grazie a un consiglio della nonna Rosa. Una scelta azzeccata: il pacco iniziale conteneva infatti 0 euro.

Il coraggio di rischiare premiato con 50mila euro

Avanzando nella partita, Morena ha ricevuto un’offerta di 15mila euro, ma ha deciso di rifiutarla, seguendo il proprio istinto. La scommessa è stata vincente: alla fine del gioco, il suo pacco conteneva 50mila euro. L’emozione in studio è esplosa, tra abbracci, lacrime di gioia e applausi del pubblico.

Una festa per tutta Nuraminis

L’avventura di Morena ha fatto il giro del paese: a Nuraminis, amici e parenti si sono radunati davanti alla TV per seguirla con il fiato sospeso. In molti hanno celebrato la sua vittoria, condividendo la soddisfazione per un traguardo che è stato vissuto come una festa collettiva.

Quella di Morena è una storia che unisce fortuna, intuizione e il valore della famiglia, dimostrando che a volte i consigli più semplici, come quello della nonna Rosa, possono davvero fare la differenza.