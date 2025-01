“Questa sera tocca ai miei bronzi di riace, polizia e carabinieri tutti uniti". Protagonisti della puntata di ieri del programma televisivo in onda su Rai1 “Affari Tuoi”, condotto da Stefano De Martino, i gemelli di Uri Andrea e Alessandro.

“Uno è poliziotto e l'altro carabiniere, ma come mai due gemelli scelgono di diventare uno poliziotto e l'altro carabiniere?” domanda subito De Martino. In risposta, i due fratelli hanno spiegato che, pur avendo condiviso gran parte della loro vita insieme, le loro scelte professionali sono state dettate principalmente dalle opportunità che si sono presentate.

E sulla loro somiglianza hanno raccontato: "Quando eravamo ragazzini, io flirtavo con una ragazza, mi allontanai e al mio ritorno trovai lui che aveva acchiappato la stessa persona".

Il pacco numero 2 nelle mani dei gemelli Andrea e Alessandro ha dato il via a una partita fortunata: con i primi sei tiri, hanno eliminato diverse cifre dal tabellone: 200, 20, 500, 5mila, 100 e 50 euro. Nonostante abbiano rifiutato un'offerta di 47mila euro, i due hanno proseguito nel gioco e hanno trovato all'interno dei pacchi somme interessanti come 200mila euro, 20mila euro e 10 euro. Anche dopo aver respinto un'altra opportunità di cambio e aver eliminato dal tabellone 100mila euro e 75mila euro, i gemelli hanno deciso di non accettare l'offerta del dottore di 30mila euro.

Andrea e Alessandro hanno successivamente optato per accettare un cambio suggerito dal dottore: scambiare il loro pacco numero 2 con il 3. Nella giocata successiva, è emerso che il pacco conteneva pane carasau e il dottore ha offerto nuovamente 30mila euro, per un'altra possibilità. Di nuovo, Andrea e Alessandro hanno scelto di respingere l'offerta e distruggere l'assegno.

"Fidati, i 300mila euro sono qua" ha detto Andrea che ha invitato il fratello a fidarsi del suo istinto. Il dottore ha offerto 37mila euro, ma prima di annunciare la loro decisione, hanno condiviso un toccante ricordo della loro sorella Maria Grazia, scomparsa nel 2020 a causa di un tumore. "Mia madre e mio padre direbbero che dovremmo continuare la partita perché è un'occasione che arriva una volta nella vita, che può cambiarti la vita. Questo numero, il 3, è importante per noi. Dovete sapere che non eravamo solo noi due, prima avevamo una sorella che purtroppo è venuta a mancare nel 2020 per un tumore. Aveva 30 anni, 3 è il numero in cui abbiamo fatto il provino. Si chiamava Maria Grazia. Mia madre si è raccomandata dicendoci che durante la partita era presente anche lei, anche lei si candidò per partecipare ma poi per la malattia non ce l'ha fatta”.

Alla fine, i gemelli hanno rifiutato l'offerta "e se va male - hanno detto - abbiamo giocato in tre".

Alla fine, accettando una seconda offerta da 37mila euro, hanno aperto il pacco numero 3 contenente solo 75 euro, mentre il pacco numero 2, quello iniziale che avevano poi cambiato per il 3, nascondeva ben 300mila euro. La decisione di accettare l'offerta finale è stata dettata dalla razionalità e dalla volontà di non tornare a mani vuote.