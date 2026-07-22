Incidente stradale nella mattinata di oggi sulla Strada Statale 389, al chilometro 90, dove si sono scontrati frontalmente un’auto e un Eurocargo adibito alla raccolta dei rifiuti.

Sul posto è intervenuta la squadra 1A del Comando provinciale dei Vigili del Fuoco di Nuoro, che ha provveduto a soccorrere il conducente dell’auto, rimasto intrappolato tra le lamiere a seguito del violento impatto.

Dopo essere stato estricato dall’abitacolo dai Vigili del Fuoco, l’uomo è stato affidato alle cure del personale sanitario e successivamente trasportato in ospedale per gli accertamenti e le cure del caso.

Le cause dell’incidente sono ancora al vaglio degli inquirenti.

Sul luogo dello scontro sono intervenuti anche il personale dell’Anas, per la gestione della viabilità e la messa in sicurezza della strada, e la Polizia, che ha effettuato i rilievi necessari a ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto.