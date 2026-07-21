Anche per l'estate 2026 il Poetto si conferma uno spazio dedicato non solo ai bagnanti, ma anche agli amici a quattro zampe. Nell'area cani affacciata sul mare, di fronte all'Ospedale Marino, gli animali possono correre, giocare e socializzare in uno spazio pensato per il loro svago e per quello dei proprietari.

L'area, estesa su circa 2.600 metri quadrati, è stata realizzata dall'Amministrazione comunale di Cagliari come punto di incontro per chi condivide la vita quotidiana con il proprio cane. Qui gli animali hanno la possibilità di muoversi liberamente, fare nuove amicizie e trascorrere qualche ora all'aria aperta, mentre i proprietari possono confrontarsi e condividere esperienze.

Per garantire la sicurezza degli animali, lo spazio è interamente recintato ed è accessibile attraverso quattro ingressi pedonali, oltre a un accesso carrabile riservato esclusivamente agli interventi di manutenzione.

L'area è inoltre dotata di cestini dedicati alla raccolta dei rifiuti e delle deiezioni canine, contribuendo così a mantenere lo spazio pulito e fruibile per tutti i frequentatori.