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Momenti di apprensione nella spiaggia di Punta Corallina, sulla costa nord-orientale della Sardegna, nel territorio comunale di Loiri Porto San Paolo, dove un turista straniero di 18 anni è stato soccorso dopo un principio di annegamento.
Il giovane, che si trovava in vacanza in Gallura, è stato trasportato in codice rosso all'ospedale Giovanni Paolo II di Olbia a bordo dell'elisoccorso dell'Areus. Le sue condizioni sono apparse fin da subito molto gravi, tanto da rendere necessaria l'intubazione prima del trasferimento in ospedale.
L'intervento dei soccorritori ha consentito il rapido trasporto del ragazzo nella struttura sanitaria olbiese, dove è stato affidato alle cure del personale medico.