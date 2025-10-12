Momenti di paura nella notte a Macomer, dove intorno alle 23:30 un incendio ha distrutto due automobili parcheggiate in via Don Milani.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Macomer, squadra 7A, che hanno rapidamente domato le fiamme, impedendo che il rogo si estendesse ad altri veicoli in sosta. Conclusa l’opera di spegnimento, i pompieri hanno proceduto alla bonifica dell’area e alla messa in sicurezza della zona.

Sono in corso le indagini di polizia giudiziaria per accertare le cause dell’incendio: al momento non si esclude l’origine dolosa. Sul luogo dell’accaduto sono intervenuti anche gli agenti del commissariato di polizia di Macomer.