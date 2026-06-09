Quella di oggi, martedì 9 giugno 2026, sarà una giornata in cui il sole splenderà ovunque in Italia, ma è in avvicinamento un fronte di correnti instabili che dividerà l'Italia in due portando temporali al Nord e caldo intenso al Sud. Sono le previsioni di Mattia Gussoni, meteorologo de iLMeteo.it, "Oggi - afferma - l'alta pressione regalerà tanto sole e temperature massime comprese tra 28 e 32°C. Ma nel pomeriggio su Alpi, Prealpi e in locale estensione alle vicine pianure del Triveneto, si registreranno i primi temporali dovuti al passaggio di correnti più instabili in quota".

Domani, mercoledì 10 giugno, si prospetta come la giornata più movimentata a causa dell'incontro tra l'energia del caldo persistente e un fronte d'aria fresca. Le regioni Piemonte, Lombardia, Veneto e il Friuli Venezia Giulia vedranno rovesci di forte intensità e possibili grandinate locali. Successivamente, giovedì, è prevista l'ultima ondata di piogge rapide lungo la fascia adriatica, mentre nel weekend è attesa l'arrivo di un'area di alta pressione che porterà un significativo aumento generalizzato delle temperature, ben al di sopra delle medie stagionali.

LE PREVISIONI DI ARPAS SARDEGNA

Previsioni per la serata di oggi, martedì 9 giugno

Cielo sereno.

Venti deboli di direzione variabile.

Mari poco mossi.

Previsioni per la giornata di domani, mercoledì 10 giugno

Cielo sereno salvo addensamenti locali sui rilievi.

Temperature: minime stazionarie, massime in lieve diminuzione nel settore nord-occidentale e in lieve aumento altrove.

Venti deboli da Nord-Ovest, fino a moderati nelle ore pomeridiane; regime di brezza in Ogliastra.

Mari poco mossi.

Previsioni per la giornata di giovedì 11 giugno

Cielo poco nuvoloso o velato.

Temperature: minime in lieve calo, massime in sensibile diminuzione, eccetto sulle coste orientali.

Venti moderati da Ovest Nord-Ovest con locali rinforzi sulle coste settentrionali e meridionali.

Mari molto mossi i bacini occidentali, mossi altrove.

Tendenza per i giorni successivi

Venerdì si avrà cielo velato, temperature in moderato o sensibile aumento, venti deboli con componente settentrionale, mari mossi o molto mossi.

Sabato si avrà cielo sereno, temperature in lieve aumento, venti deboli con componente settentrionale, mari mossi.