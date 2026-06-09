La Protezione Civile della Sardegna ha emesso un aggiornamento del bollettino di pericolo incendi per la giornata di domani, mercoledì 10 giugno 2026, includendo anche Cagliari con un livello di rischio giallo, ossia una pericolosità media.

L'invito dell'Amministrazione comunale di Cagliari è rivolto a tutti i residenti affinché siano estremamente cauti e adottino comportamenti responsabili al fine di garantire la propria sicurezza, quella della comunità, nonché la salvaguardia dell'ambiente e del paesaggio.