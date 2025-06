Un carico di carni surgelate, destinato a una festa paesana, viaggiava su un autocarro privo di qualsiasi sistema di refrigerazione. È quanto scoperto nei giorni scorsi dagli agenti della Polizia Stradale di Nuoro, Distaccamento di Macomer, durante un controllo sulla Strada Statale 131, nel territorio comunale di Giave, in provincia di Sassari.

Il mezzo, come riferito dalla Polizia, fermato per un controllo di routine, trasportava sostanze alimentari in condizioni non idonee: l’autocarro non era coibentato né dotato di impianto frigorifero, come previsto dalla normativa per il trasporto di alimenti destinati al consumo umano.

Gli agenti hanno quindi immediatamente informato la ASL competente, che ha provveduto alle verifiche sanitarie sul carico. Al conducente è stata contestata la violazione delle norme vigenti in materia di trasporto di sostanze alimentari.

Proseguono senza sosta i controlli effettuati dalla Polizia Stradale sul trasporto di sostanze alimentari, nella consapevolezza dell’importanza di contrastare fenomeni di trasporto illecito.