Oltre 4 chili, precisamente 4.260 grammi di sigarette di contrabbando, nascoste nella valigia di un passeggero arrivato in Italia da un volo proveniente dal Brasile con scalo a Roma, sono stati scoperti e sequestrati dai funzionari dell'Agenzia delle Dogane e della Guardia di Finanza all'aeroporto di Cagliari-Elmas

Secondo quanto riferito dalle forze dell'ordine, l'uomo stava trasportando una quantità di sigarette che superava il limite consentito dalla legge, cercando di eludere i controlli. Poiché si trattava di introdurre nel territorio nazionale tabacchi lavorati esteri privi del sigillo dei Monopoli di Stato, per una quantità inferiore a 10 chilogrammi, l'ADM e la Guardia di Finanza hanno emesso una sanzione amministrativa complessiva di 21.300 euro.

La nuova normativa, in vigore da inizio anno, come spiega. l'Agenzia delle Dogane, ha reso più severe le sanzioni prevedendo una multa di 5 euro per ogni grammo di merce illecita e, in caso di superamento dei 15 kg, una pena detentiva da 2 a 5 anni.

Nel contesto delle attività istituzionali per prevenire e reprimere gli illeciti tributari ed extra-tributari all'aeroporto internazionale di Elmas, le Fiamme Gialle e i funzionari dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, grazie alla collaborazione rafforzata dal recente protocollo d'intesa tra le due istituzioni, hanno pianificato controlli congiunti sui passeggeri in arrivo da voli in transito o provenienti da paesi extra-UE.