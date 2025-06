È stato denunciato alla polizia di Stato dalla moglie, terrorizzata, dopo essere stata minacciata con un coltello in casa a Nuoro. Il marito, un 73enne originario di Mamoiada ma residente a Nuoro, è stato arrestato ieri sera per resistenza a pubblico ufficiale, minacce e porto abusivo di armi.

Gli agenti della Questura di Nuoro hanno ascoltato la discussione accesa in corso, temendo un'escalation imminente. Due volanti sono intervenute prontamente presso le case popolari del rione Nuraghe, dove hanno trovato l'uomo agitato e armato di coltello in via Martiri della Libertà.

Nonostante i loro tentativi di convincerlo a posare l'arma, l'uomo ha rifiutato di collaborare. Dopo momenti di tensione, è stato immobilizzato e arrestato.