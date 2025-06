Grave incidente intorno alle 10 di questa mattina, lungo la strada provinciale numero 18 a Cala Sinzias, nel comune di Castadas, dove una moto BMW GS con a bordo due turisti tedeschi, si è scontrata e un'auto Ford Focus guidata da un turista milanese in vacanza nel sud Sardegna.

Secondo quanto emerso da una prima ricostruzione, l'auto, proveniente da via San Pietro e diretta verso Cala Sinzias, non avrebbe rispettato il segnale di stop, scontrandosi con la moto che procedeva regolarmente in direzione opposta da Costa Rei verso Villasimius.

A seguito del violento impatto, il conducente della moto, un uomo di 71 anni, ha riportato gravi ferite che hanno richiesto il trasporto in codice rosso in elisoccorso all'ospedale "Brotzu" di Cagliari. La passeggera, sua moglie di 65 anni, è stata invece portata in ambulanza in codice giallo al Policlinico di Monserrato. Secondo quanto dichiarato dai medici, entrambi non sono in pericolo di vita. Il conducente della Ford Focus è rimasto illeso.

I Carabinieri del Nucleo Radiomobile della Compagnia di San Vito sono intervenuti per i rilievi, mentre la Polizia Municipale di Castiadas ha regolato il traffico per permettere le operazioni di soccorso e messa in sicurezza dell'area.