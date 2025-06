Violento scontro monopattino-auto a Milano, dove a seguito dell'incidente, un ragazzo di 20 anni, che si trovava a bordo del suo monopattino elettrico, è morto.

Come riportato da TgCom 24, un'ambulanza che stava rispondendo a un'altra chiamata, ha trovato il ragazzo ferito a terra e lo ha trasportato all'ospedale Niguarda, ma purtroppo non è stato possibile salvarlo a causa delle gravi ferite riportate.

Come riportato dalla testata, gli esami condotti dalla Polizia locale hanno rivelato che l'autista dell'auto, un 51enne, era ubriaco al momento dell'incidente. L'uomo è attualmente sotto inchiesta per omicidio stradale e guida in stato di ubriachezza. Nonostante il test antidroga sia risultato negativo, il tasso alcolemico nel suo sangue era di 1,24 g/l, tre volte superiore al limite consentito.

Secondo una prima ricostruzione, il monopattino si stava dirigendo verso le 3:30 della notte lungo corso Sempione verso l'Arco della Pace, proveniente dalla periferia del capoluogo lombardo. All'incrocio tra via Corso Canova e Sempione, un'auto viaggiante a velocità sostenuta da via Canova in direzione Elvezia ha colpito il monopattino. A causa dell'impatto, il giovane è stato scaraventato per diversi metri, finendo contro il cordolo dello spartitraffico. Sul luogo dell'incidente è stato rinvenuto un casco, di cui non si sa se fosse indossato e allacciato.