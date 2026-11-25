Chi salirà sul palco di Alghero la notte del 31 dicembre? Quale televisione trasmetterà in diretta nazionale il Capodanno dalla Riviera del Corallo? E quando saranno annunciati i protagonisti di quello che, nelle intenzioni della Regione Sardegna, dovrebbe diventare il grande evento televisivo di fine anno dell’Isola?

Sono le domande che continuano ad accompagnare l’attesa per il Cap d’Any de l’Alguer 2026-2027, giunto alla sua trentunesima edizione. Domande rimaste senza risposta anche dopo la conferenza stampa di oggi, mercoledì 25 novembre, durante la quale è stato presentato il programma delle festività natalizie e degli appuntamenti che animeranno la città nelle prossime settimane.

Un cartellone ricco di iniziative, con novità che spaziano dal videomapping nel centro storico a un originale calendario dell’Avvento digitale, senza dimenticare le attrazioni più amate dalle famiglie. Ma l’attenzione, inevitabilmente, resta concentrata soprattutto sulla notte di San Silvestro.

E mentre le altre grandi città della Sardegna hanno già scoperto le proprie carte, Alghero continua ad aspettare l’annuncio più atteso.

Da Sassari a Olbia e Cagliari, i grandi nomi sono già ufficiali

Il confronto con le altre piazze dell’Isola rende l’attesa ancora più evidente.

A Sassari sarà Zucchero ad accompagnare il pubblico verso il 2027, con il concerto annunciato in piazzale Segni.

Olbia ha scelto due nomi particolarmente popolari, Irama e Anna, per una grande festa nell’area del Molo Brin, tra musica, spettacolo e il tradizionale appuntamento con la mezzanotte.

A Cagliari, invece, il Capodanno sarà distribuito in quattro piazze, con dieci eventi e i Negrita come principali ospiti musicali.

Tre città che hanno già comunicato i nomi destinati a richiamare il pubblico. Ad Alghero, invece, non è stato ancora annunciato chi si esibirà il 31 dicembre.

Eppure, proprio la Riviera del Corallo è stata individuata come il cuore di un progetto regionale che promette di portare il Capodanno sardo davanti a milioni di telespettatori.

Il grande progetto della Regione: 3 milioni di euro e una diretta nazionale

Per comprendere l’attesa che circonda Alghero bisogna tornare al 1° settembre 2026, quando la Regione Sardegna annunciò una novità destinata a cambiare la dimensione delle manifestazioni di fine anno nell’Isola.

L’Assessorato regionale del Turismo, Artigianato e Commercio, guidato da Franco Cuccureddu, aveva presentato il progetto unitario “Notte di San Silvestro 2026/Capodanno in Sardegna”.

L’obiettivo dichiarato è realizzare un grande evento televisivo nazionale, con una piazza centrale e collegamenti in diretta con le principali città sarde, trasformando il Capodanno in uno strumento di promozione turistica dell’intera Isola.

La scelta della sede principale è ricaduta su Alghero, in virtù del ruolo storico della città, che per prima in Sardegna aveva investito nel grande concerto di fine anno come occasione di attrazione turistica.

L’accordo tra Regione e Comune prevede l’assegnazione di 3 milioni di euro per la realizzazione del progetto, con il Comune di Alghero nel ruolo di soggetto attuatore, incaricato di curare e coordinare gli aspetti logistici, artistici e promozionali in raccordo con la Regione.

Il disegno regionale prevede inoltre una trasmissione televisiva in diretta in prima serata (indiscrezioni parlano di Mediaset) con collegamenti dagli altri eventi ammessi al Cartellone Capodanno 2026, caratterizzati da una capienza di almeno 10mila persone.

Le parole di Cuccureddu: «Raggiungere un pubblico di diversi milioni di telespettatori»

L’assessore regionale Franco Cuccureddu aveva spiegato con chiarezza la portata dell’operazione, annunciando un salto di qualità rispetto alle precedenti edizioni.

«Quest’anno c’è un importante upgrade», aveva dichiarato, illustrando la scelta di individuare Alghero come piazza centrale e l’intenzione di aprire un bando rivolto alle principali televisioni generaliste italiane.

L’obiettivo, nelle parole dell’assessore, è quello di «raggiungere un pubblico di diversi milioni di telespettatori», offrendo una visibilità nazionale non soltanto ad Alghero, ma anche alle altre città coinvolte.

Una strategia legata alla volontà della Regione di rafforzare la destagionalizzazione turistica, promuovendo la Sardegna come destinazione capace di attrarre visitatori anche nei mesi invernali.

Cuccureddu aveva ricordato anche la crescita dei flussi turistici fuori dalla stagione estiva, indicando un incremento del 40% nella media stagione, tra aprile, maggio, settembre e ottobre, e di oltre il 32% nei mesi invernali, da novembre a marzo.

La Regione aveva inoltre prospettato, in caso di successo del nuovo modello, la possibilità di valorizzare negli anni successivi altre città dell’Isola attraverso una rotazione della sede principale.

Un progetto ambizioso, dunque, che ha alimentato aspettative importanti.

La conferenza stampa di oggi ha confermato la regia regionale del grande evento, ma non ha fornito gli annunci che molti attendevano.

Intanto Alghero presenta il suo inverno: luci, spettacoli e tradizioni

Se sulla notte di San Silvestro resta l’attesa, il programma del Cap d’Any de l’Alguer 2026-2027 comincia invece a prendere forma attraverso una serie di appuntamenti che accompagneranno cittadini e visitatori durante le festività.

A illustrare il cartellone sono stati il presidente della Fondazione Alghero, Graziano Porcu, il componente del Consiglio di amministrazione Roberto Fiori e l’assessora comunale al Turismo Ornella Piras, insieme ai rappresentanti delle associazioni coinvolte.

Il programma nasce dalla collaborazione tra Regione Autonoma della Sardegna, Comune di Alghero e Fondazione Alghero, con il contributo delle realtà culturali locali, degli operatori economici, delle compagnie artistiche e dei professionisti del territorio.

Teatro, musica, arti performative, spettacoli e iniziative dedicate alle famiglie comporranno un calendario pensato per valorizzare l’identità della città e il suo patrimonio culturale.

«Abbiamo lavorato alla costruzione di un programma capace di rinnovarsi senza perdere il legame con la storia e l’identità del Cap d’Any», ha sottolineato Graziano Porcu.

Il presidente della Fondazione ha evidenziato la volontà di introdurre nuovi linguaggi e coinvolgere le professionalità locali, con un obiettivo che va oltre la singola notte di Capodanno: «La nostra ambizione è quella di regalare ad Alghero non soltanto un grande Capodanno, ma un intero inverno da vivere, in cui ogni cittadino possa sentirsi partecipe e protagonista».

La grande novità: il centro storico diventa uno spettacolo di luci

Tra le iniziative più interessanti della nuova edizione spicca “La Nit de l’Alguer – Alghero Immersive Experience”, un progetto di videomapping diffuso che trasformerà le antiche mura, le piazze e le facciate del centro storico in grandi superfici animate.

Il percorso interesserà sette luoghi della città, attraverso proiezioni, immagini e installazioni digitali dedicate alla storia, alle tradizioni e ai simboli di Alghero.

Un modo nuovo di raccontare la Riviera del Corallo, nel quale tecnologia e patrimonio storico si incontreranno per offrire un’esperienza immersiva.

Saranno inoltre allestite speciali postazioni tematiche con sfere dedicate ai selfie, pensate per coinvolgere i visitatori e favorire la condivisione delle immagini della città.

Le installazioni digitali si affiancheranno alle tradizionali luminarie natalizie, che torneranno ad animare le vie e le piazze del centro.

Corallina, il Villaggio di Babbo Natale e i mercatini

Un’altra novità riguarda Corallina, un personaggio animato ideato appositamente per Alghero, che accompagnerà soprattutto i più piccoli durante l’attesa del Natale.

Attraverso un calendario dell’Avvento digitale, ogni giorno sarà possibile aprire una nuova casella, mentre ogni settimana verrà proposto un nuovo episodio del cartone animato.

Tornerà anche il Villaggio di Babbo Natale, con gli elfi, i laboratori creativi e le attività dedicate ai bambini.

I Mercatini di Natale si presenteranno con un numero maggiore di espositori, tra produzioni artigianali, specialità locali e idee regalo, contribuendo ad animare il centro storico e le attività commerciali.

Confermata anche la pista di pattinaggio sul ghiaccio nel piazzale Lo Quarter, che nella precedente stagione ha registrato oltre 15mila presenze, affermandosi come una delle attrazioni più frequentate delle festività algheresi.

Turismo e territorio: la strategia della città

Per l’assessora Ornella Piras, il Cap d’Any rappresenta uno degli appuntamenti centrali della programmazione turistica di Alghero.

«Investire sulla qualità e sulla diversificazione dell’offerta durante i mesi invernali significa rafforzare il posizionamento di Alghero sul mercato turistico, creare nuove occasioni di viaggio e generare opportunità concrete per l’intero sistema economico e produttivo locale», ha evidenziato.

L’obiettivo dichiarato è quello di rendere Alghero una destinazione viva e attrattiva durante tutto l’anno, valorizzando l’identità catalana, le tradizioni e una proposta culturale sempre più articolata.

Roberto Fiori ha invece richiamato il lavoro di condivisione e coordinamento svolto per costruire il calendario, con particolare attenzione alle famiglie, ai bambini e alle associazioni cittadine.

Un programma che punta quindi a coinvolgere la comunità, rafforzando il legame tra manifestazioni, territorio e offerta turistica.

Il conto alla rovescia è iniziato, ma manca ancora l’annuncio più atteso

Il Cap d’Any 2026-2027 si prepara dunque a offrire ad Alghero un inverno ricco di appuntamenti, tra nuove tecnologie, spettacoli, tradizioni e iniziative per tutte le età.

Ma il grande interrogativo continua a riguardare la notte del 31 dicembre.

La curiosità cresce: chi farà cantare Alghero nella notte in cui tutta la Sardegna dovrebbe essere in diretta nazionale?