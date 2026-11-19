Sono iniziati già da qualche giorno i lavori per un progetto coordinato di illuminazione decorativa e scenografica che coinvolge diverse strade, piazze e punti strategici di Alghero, in occasione delle feste di Natale.

Come lo scorso anno, l'Amministrazione comunale ha deciso di partire per tempo, sotto la supervisione dell'Assessorato alle Attività Produttive guidato dall'Assessora Ornella Piras, in collaborazione con i servizi Manutenzioni e Opere Pubbliche.

Le decorazioni luminose accompagneranno il calendario di eventi che la Fondazione Alghero sta predisponendo, attraverso un progetto che vede soluzioni diverse per ogni area, con l'obiettivo di creare un allestimento armonioso e facilmente riconoscibile, valorizzando al contempo gli spazi urbani, gli alberi, le rotatorie e gli elementi architettonici.

Le attività in corso si fondono con i programmi della Fondazione Alghero e dei Centri Commerciali Naturali di Sant’Agostino, Fertilia e Centro Storico, la cui collaborazione consente di unire le forze e amplificare l'impatto visivo ed emotivo degli allestimenti.

Il risultato è un mosaico luminoso coerente e diffuso, che accompagnerà i visitatori dalle principali arterie cittadine fino alle vetrine dei negozi di vicinato, sostenendo concretamente l'economia locale e trasformando l'intera città in un'unica grande scenografia festiva.