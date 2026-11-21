Un grave incidente ha coinvolto questa mattina un ciclista di 55 anni lungo la strada statale 127 bis, nel tratto che collega Alghero a Uri. L'uomo avrebbe perso il controllo della bicicletta, finendo fuori dalla carreggiata e riportando lesioni particolarmente serie.

Le condizioni del ciclista sono apparse subito critiche. Sul posto sono intervenuti il personale sanitario del 118 e i vigili del fuoco, che hanno prestato assistenza all'uomo. Considerata la gravità del quadro clinico, è stato necessario procedere con l'intubazione prima del trasferimento in ospedale.

Il 55enne è stato trasportato in codice di massima urgenza al Santissima Annunziata di Sassari. Secondo una prima valutazione sanitaria, avrebbe riportato un importante trauma cranico, un trauma toracico e diverse contusioni diffuse su tutto il corpo. Le sue condizioni restano gravi.